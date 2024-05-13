Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Eğitimcilere karşı şiddet doğrudan tutuklama sebebi sayılacak

Yılmaz, "Milletvekillerimizin bu düzenlemeye sahip çıkacağını ve düzenlemenin en hızlı şekikde yürürlüğe gireceğini düşünüyorum. Elbbette adalet mekanizması yasal düzenlemeler bütün bunlar önemli fakat toplumsal bir farkındalık da çok önemli. " ifadelerini kullandı.