Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Eğitimcilere karşı şiddet doğrudan tutuklama sebebi sayılacak
Giriş Tarihi: 13.5.2024 09:26 Son Güncelleme: 13.5.2024 10:10

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Eğitimcilere karşı şiddet doğrudan tutuklama sebebi sayılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, öğretmene yönelik şiddetle ilgili yasal düzenlemenin detaylarını açıkladı. Öğretmenlere yönelik şiddet olaylarını önleyecek, faillere yönelik cezaları arttıran bir yasal düzenlemenin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine geleceğini söyleyen Yılmaz, "Öngörülen cezaların yüzde 50 oranında artırımlı olarak verilmesini içeriyor." dedi.

DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Eğitimcilere karşı şiddet doğrudan tutuklama sebebi sayılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son günlerde eğitimcilere saldırılarla ilgili Ankara Atatürk Lisesi'ni ziyaret etti.

"ÖNGÖRÜLEN CEZALAR YÜZDE 50 ORANINDA ARTIRIMLI OLARAK VERİLECEK"

Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, "Tüm meslek gruplarında şiddetin her türüyle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. AK Parti Meclis Grubumuz ile istişare içinde hazırlanan taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine gelecektir.

Taslak; eğitimcilere karşı şiddetin doğrudan tutuklama sebebi sayılarak bu fiilleri işleyenlere tutuksuz yargılanma yolunun kapatılmasını, Bu fiilleri işleyenlerin hapis cezalarının ertelenmesinin engellenmesini, Bu türden fiillere karşılık ceza kanunlarında öngörülen cezaların yüzde 50 oranında artırımlı olarak verilmesini içeriyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, "Milletvekillerimizin bu düzenlemeye sahip çıkacağını ve düzenlemenin en hızlı şekikde yürürlüğe gireceğini düşünüyorum. Elbbette adalet mekanizması yasal düzenlemeler bütün bunlar önemli fakat toplumsal bir farkındalık da çok önemli. " ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Eğitimcilere karşı şiddet doğrudan tutuklama sebebi sayılacak
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