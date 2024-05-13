Şehitliklerde hüzün ve gurur

Evlatlarını şehit veren anneler Anneler Günü'nde çocuklarının mezarlarına koştu. SABAH Edirnekapı Şehitliği'ndeki duygusal anlara şahit oldu. Çocukları Enes Koç'u Şanlıurfa'da şehit veren Emine ve Nurettin Koç çifti kabir başında Kuran-ı Kerim ve Mevlidi şerif okuttu. Jandarma er olarak Tunceli'de vatani görevi yaparken terhisine 1 ay kala oğlu Ahmet Üvenç'i şehit veren Pembe Üvenç, Anneler Günü'nde oğlunun mezarını ziyaret etti. Anne Üvenç, "Oğlum gelmesine 1 hafta kala 20 yaşında Tunceli'de şehit oldu. Sabaha kadar ağladım, buraya geldim. Sürekli geliyorum. Yalnız bırakmıyorum" dedi. Isparta Dağ Komando Tugayı'nda eğitimdeyken şehit düşen üsteğmen Emre Ercan'ın annesi Nimet ile babası Nurettin Ercan da çocuklarını Anneler Günü'nde yalnız bırakmadı. Anne Nimet Ercan, "Biz sürekli buradayız. Burası bizim ikinci evimiz oldu. İçimiz buruk, üzgünüz" diye konuştu. Trabzon Dernekler Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Filiz Aktaş ve kadın kolları üyeleri de mezarlıkta şehit ailelerine karanfil dağıttı.Öte yandan Düzce Şehitliği de dün ziyaretçilerle doldu taştı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba'nın annesi Ayfer Kaplanbaba oğlunun mezarı başında dua etti. Kaplanbaba , "İnsan bir tarafı yok gibi yaşar mı? Bir kolum yok gibi. Bütün sevinçlerim, üzüntülerim hep yarım. Furkan'ın son Anneler Günü hediyesi yemek takımıydı" dedi.