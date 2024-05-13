Tarsus’ta yakalanan FETÖ üyesi tutuklandı

Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fettullahçı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakalanmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda örgüt üyesi olan ve hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şüphelinin halen Tarsus'un Çiçekli mahallesinde bulunduğunu tespit etti.

İhraç edilmiş eski kamu görevlisi olduğu belirlenen şüphelinin yakalanması için harekete geçen güvenlik güçleri düzenlediği operasyonla şüpheli şahsı yakalayıp gözaltına aldı.

Gözaltına alınan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine teslim edildi.