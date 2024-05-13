Yargıtay Başkanlığı seçimlerinde 36’ıncı tur sonuçları

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca'nın 24 Mart 2024 tarihinde görev süresinin dolması sebebiyle 25 Mart'ta başlayan seçimlerde 36'ncı tur oylama geride kaldı. Adaylar üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayamadığı için Yargıtay Birinci Başkanı 36'ncı tur oylamada da belirlenemedi.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk'ün adaylıktan çekilmesi nedeniyle seçimlerin 36'ncı tur oylaması, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez arasında geçti. Bugün gerçekleştirilen 36'ncı tur oylamada, Ömer Kerkez 169, Mehmet Akarca 111 oy aldı.
Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan Yargıtay Birinci Başkanlığı seçiminin 36'ncı tur oylaması sonucunda adayların yasanın aradığı seçilmeye yeterli oyu alamamaları nedeniyle Yargıtay Birinci Başkanlığı seçiminin 37'nci turu yarın yapılacak.
Yargıtay Birinci Başkanlığına aday olan isimlerin başkan seçilebilmeleri için 348 üyenin 175'inin oyunu alması gerekiyor.