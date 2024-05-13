Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için adaylar belli oldu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in 4 Haziran 2024'te 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının belirlenmesi için sandığa gidildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına; 3. Ceza Daire Başkanvekili Hakan Yüksel, 5. Ceza Daire Üyesi Veli Dalgalı, 5. Ceza Daire Başkanı Yaşar Şimşek, 2. Ceza Daire Başkanı Yusuf Kuzu, Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Üyesi Mustafa Erol, 2. Ceza Dairesi Üyesi Ali Doğan aday olurken, son olarak Yargıtay Birinci Başkanlığı yarışından çekilen Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na adaylığını açıklamıştı.

Seçim sonuçlarına göre; 3. Ceza Dairesi Başkanvekili Hakan Yüksel 56, 5. Ceza Daire Üyesi Veli Dalgalı 7, 5. Ceza Daire Başkanı Yaşar Şimşek 86, 2. Ceza Daire Başkanı Yusuf Kuzu 31, Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Üyesi Mustafa Erol 33, 2. Ceza Dairesi Üyesi Ali Doğan 22, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 77 oy aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SEÇECEK

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nun kendi üyeleri içinden göstereceği adaylar arasından cumhurbaşkanı tarafından seçilirken, en çok oy alan Hakan Yüksel, Yaşar Şimşek, Yusuf Kuzu, Mustafa Erol ve Muhsin Şentürk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, isimlerin sunulmasının ardından 15 gün içinde adaylardan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçecek. Daha sonra seçim sonucu Resmi Gazete'de ilan edilecek. Cumhurbaşkanı, sıralamaya ve aldıkları oya bakmadan sunulan 5 adaydan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçebiliyor. Yeni seçilecek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, yaş haddinden emekliye ayrılmazsa 4 yıl görev yapacak.