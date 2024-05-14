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Giriş Tarihi: 14.5.2024 20:10 Son Güncelleme: 14.5.2024 20:13

AK Parti kamp tarihi belli oldu

AK Parti kampı 7-8 Haziran'da Milletvekilleri ile 1-2 Temmuz'da Genel Merkez Konferans Salonu’nda belediye başkanlarıyla yapılacak.

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
AK Parti kamp tarihi belli oldu

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, merakla beklenen kamp tarihini açıkladı. Fatih Şahin "7-8 Haziran'da Kızılcahamam'da genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle, 1-2 Temmuz'da ise Genel Merkez Konferans Salonu'nda belediye başkanlarıyla yapılacak istişare ve değerlendirme toplantılarında 31 Mart seçimlerinin sonuçları değerlendirilerek izlenecek yeni yol haritası belirlenecek" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇILIŞ VE KAPANIŞ TOPLANTILARINA KATILACAK

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış ve kapanış toplantılarına katılacağı kampta seçim sonuçları başta olmak üzere değişim süreci ile ilgili değerlendirmeler yapılacak.

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AK Parti kamp tarihi belli oldu
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