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Giriş Tarihi: 14.5.2024 08:43 Son Güncelleme: 14.5.2024 09:01

Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 26 şüpheli için gözaltı kararı verildi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü FETÖ'ye yönelik başlatılan 2 ayrı soruşturma kapsamında 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 24 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

İHA
Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 26 şüpheli için gözaltı kararı verildi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik iki ayrı soruşturmada, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, etkin pişmanlıkta bulunan şüphelilerin verdiği ifade, elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi, yapılan teknik ve fiziki takip ile soruşturma kapsamında bugüne kadar alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın yürüttüğü diğer soruşturmada, Hava Kuvvetleri Komutanlığında "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan FETÖ yapılanmasıyla irtibatlı ve iltisaklı şüpheliler tespit edildi.

Görev yaptıkları illerdeki büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde, kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlarla iletişim sağladıkları ve haberleştikleri belirlenen 7'si ihraç subay, 3'ü astsubay, 2'si ilişiği kesilmiş askeri öğrenci, 7'si mahrem imam olmak üzere 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü kaydedildi.﻿

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Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 26 şüpheli için gözaltı kararı verildi!
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