Balkan ülkelerinde yapılan anketin sonucu: Başkan Erdoğan en beğenilen lider

ÜLKENİZİN KARŞILAŞTIĞI EN ÖNEMLİ SORUN NEDİR?

Ankette, söz konusu ülke vatandaşlarına, "Bugün ülkenizin karşı karşıya olduğu en önemli sorun nedir?", "Hükümetin ele alması gereken en önemli öncelik hangi sorun olmalıdır?" ve "Aşağıdaki dünya ve bölge liderlerinden hangisi hakkında olumlu görüşleriniz var?" gibi sorular yöneltildi.

Ankete katılan vatandaşların çoğu, ülkelerinin karşı karşıya olduğu en önemli sorunun ve hükümetin ele alınması gereken en önemli önceliğin, "ekonomik şartlar ve hayat pahalılığı" olduğunu dile getirdi.