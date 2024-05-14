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Giriş Tarihi: 14.5.2024 19:13

Başkan Erdoğan’dan Eczacılar Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eczacılar Günü’nü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan "Tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü canı gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

ANKARA
Başkan Erdoğan’dan Eczacılar Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlarımızın sağlığına hizmet eden, sağlık sektörümüz içerisinde önemli ve vazgeçilmez bir rol üstlenen tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan’dan Eczacılar Günü mesajı
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