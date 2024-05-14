FETÖ’ün güncel yapılanmasına darbe: 544 şüpheli gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılıkları, MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucun FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan kişilere yönelik olarak 62 ilde düzenlenen operasyonda 544 şüpheli gözaltına alındı.

SINAV SORULARINI VERDİLER

Örgüt sorumlularının talimatıyla kamu kurumlarına giriş sınavlarına yönlendirildikleri, bu sınavlara başvuran örgüt üyelerinin, örgüte bağlılıkları çeşitli şekillerde kodlanarak, bu kodlamada bulunan şahısların sınavı kazanmalarının amaçlandığı belirlendi. Ayrıca; şüphelilerin bir kısmının örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı oldukları ve ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.