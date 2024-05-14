Giriş Tarihi: 14.5.2024 18:16Son Güncelleme: 14.5.2024 18:30
SON DAKİKA | İstanbul'da suya yüzde 36 zam: İşte yeni tarife
Son dakika haberi... İstanbul’da İSKİ’nin teklifiyle suya yüzde 36 ile 53 oranında zam yapıldı. Kabul edilen teklifle birlikte İstanbulluların yüzde 75’inin kullandığı birinci kademe birim fiyatı 23.72 liradan 32.28 liraya yükseldi.
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Son dakika haberi... İstanbul'da suya yüzde 36 zam yapılması kararlaştırıldı.
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SON DAKİKA | İstanbul'da suya yüzde 36 zam: İşte yeni tarife