Sözünü unuttu 115 işçiyi kovdu

Bartın'da, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Belediye Başkanı seçilen, Muhammed Rıza Yalçınkaya, seçim çalışmaları sırasında "Ben emeğe ve işçi haklarına önem veren bir başkan olacağım" sözünü unuttu. Koltuğunda henüz 2 ayı dolduran Yalçınkaya, "Siyasi rant ve oy devşirmek için belediye şirketine alındıklarını" iddia ettiği 115 işçinin sözleşmelerini feshetmeye başladı.Yalçınkaya, şirketin 670 çalışanını 400'e düşürmek için işten çıkarmaların devam edeceğini belirtti.Öte yandan Bartın Belediyesi uzun yıllar sonra nisan ayında çalışanlarının maaşının ilk defa yüzde 50'sini ödeyebildi. Belediye Başkanı Yalçınkaya, diğer yarısını ise mayısta İller Bankası'ndan gelecek parayla ödeyeceklerini söyledi.Belediye, ayrıca hizmet alımı faturaları ve hakedişleri de ödeyemedi.