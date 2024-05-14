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Giriş Tarihi: 14.5.2024 14:01 Son Güncelleme: 14.5.2024 14:13

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Yeni Anayasa açıklaması: Söz de karar da Meclis’indir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Yeni Anayasa çalışmalarıyla ilgili, "Söz de karar da Meclis’indir. Ümit ediyoruz ki Türkiye’yi milli hedeflerine ulaştıracak yeni bir anayasaya Türkiye kavuşacaktır." dedi.

AA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan Yeni Anayasa açıklaması: Söz de karar da Meclis’indir

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Anayasa çalışmaları kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Görüşme sonrası açıklama yapan Kurtulmuş, çalışmalarla birlikte Türkiye'nin darbelerin ürünü olan, kaç sefer değişirse değişsin hala o darbelerin ruhunu içerisinde taşıyan bu anayasadan kurtulacağını, yeni, sivil, demokratik, kapsayıcı yeni bir anayasayla karşı karşıya kalacağını belirtti.

"SON KARAR MECLİS'İNDİR"

Kurtulmuş, süreci mümkün olduğu kadar açık, şeffaf, herkesin görüşlerini oldukça net bir şekilde paylaştıkları, sadece Meclis'te grubu bulunan partilerin değil, grubu olmayan partilerin, üniversitelerin, yargı camiasının, sivil toplum kuruluşlarının, 'Türkiye'de bu konuyla ilgili benim de yapıcı fikrim var' diyen herkesin fikirlerine açık şekilde yürüteceklerini söyledi.

Son kararın Meclis'in olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "TBMM'nin değerli üyeleri, anayasayla ilgili oylamayı yapacaklar ve ümit ediyoruz ki Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır, Türkiye'yi milli hedeflerine ulaştıracak yeni bir anayasaya Türkiye kavuşacaktır." dedi.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Yeni Anayasa açıklaması: Söz de karar da Meclis’indir
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