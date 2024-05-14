Yandex Ads teknolojisi dijital ajansları başarıya taşıyor

Yandex Ads tarafından düzenlenen ve Türkiye çapında dijital ajansların büyük ilgi gösterdiği Ecomm+ Ajans Etkinliği'nde dijital pazarlamada son trendler tartışıldı. Özellikle maliyet artan gelir dengesinin oluşturulmasına ve yıllık reklam gelirlerinin artırılmasına yönelik sunumlar gerçekleştirildi. 40'ı aşkın performans ajansının ve 80'den fazla uzmanın katıldığı etkinlikte konuşan Yandex Ads Türkiye, Orta Doğu ve Güney Asya Ajans İş Ortaklıkları Lideri Nejla Bilge Atila, "Yandex Ads olarak tüm Türkiye'de ağımızı her geçen gün güçlendiriyoruz. Akıllı algoritmamızı kullanmak isteyen markalar yereldeki dijital ajanslar aracılığıyla ürünlerimize erişebiliyorlar" dedi.

AJANSLARLA GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRDİK

Reklam teknolojisi sektörünün önemli bir dönüşümün eşiğinde olduğuna dikkat çeken Atila, reklamverenlerin kararlarında üçüncü parti çerezlerinden birinci taraf verilerine geçişinin ve içeriğe dayalı hedeflemenin geri dönüşünün dikkate alınması gerektiğini söyledi. Atila, dijital reklamcılıkta yapay zeka ve makine öğreniminin yükselişe geçtiğine değinerek "Yandex Ads Ecomm+ kampanyalarında da makine öğrenimi algoritmalarımızı, ilk tıklamaları ve dönüşümleri bekleyecek şekilde değil, mevcut verilere dayanarak gelecekteki dönüşümleri anında ve doğru bir şekilde tahmin edecek şekilde eğittik. E-ticaret verileri üzerinde özel olarak eğitilmiş yapay zekâ algoritmamız sayesinde işletmelerin gelirlerini en üst düzeye çıkarabiliyoruz. Dinamik ve zorlu pazarda markaları başarıya ulaştıran yöntemleri kullanıyoruz. Özellikle yeniden hedefleme konusunda çok önemli sonuçlar alıyoruz. Türkiye'nin önde gelen 40 performans ajansıyla Yandex Ads olarak güçlerimizi birleştirdik. Onlardan aldığımız güçle Türkiye'deki yerel varlığımızı güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yandex Ads olarak Türkiye'de 250'yi aşan müşteri sayısına sahip olduklarını belirten Atila, geçen yıl dijital ajans kanalında iki kat büyüme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Atila, tekstil sektöründeki bir müşterileri için yürüttükleri yeniden hedefleme kampanyasıyla dikkate değer sonuçlar elde ettiklerini belirterek "Reklam Harcamasının Getirisi'nde (ROAS) yüzde 72,17'lik artış sağlarken, 9,06 olan ROAS oranını Black Friday kampanyalarının yürütüldüğü Kasım ayında 15,61'e yükseltmeyi başardık. Ayrıca dijital pazarlamada büyümenin önündeki en büyük engel olarak görülen satın alma maliyetini (CPA) de yüzde 35 oranında azalttık" diye konuştu.

Etkinliğe katılan Türkiye'nin önde gelen ajansları arasında yer alan Analytica House Dijital Pazarlama Ajansı COO'su Hüda Öksüz ise yapay zekanın hakim olduğu yeni dünyada bu tür workshopların sektörü bir adım ileri götürdüğünü belirtti. Öksüz, Yandex Ads'in smart banner modeli ve destekleyici search reklamlarının olumlu etkilerine değinerek "Bu sayede ürünleri veya reklamları görmeyi tercih eden kitlelere ulaşma imkanı bulduk. Müşterilerimizin son kullanıcılara efektif şekilde ürünlerini ve kendilerini anlatmalarını sağladık. Yandex Ads'in daha fazla yeni modeli Türkiye'ye kazandırmasını bekliyoruz" dedi.

Etkinlikte, dijital pazarlama dünyasındaki yenilikler tartışılırken, Yandex'in ürün geliştirmelerine dair workshoplar gerçekleştirildi. Performans ajanslarının yeniden hedefleme ve teknik analizler konusunda merak ettiği sorulara yanıt bulduğu workshoplarda, yapılan reklam harcamaları ile satış gelir getirileri analizlerinin daha iyi yapılması için gerekli teknik eğitimler verildi.