Yargıtay’da devir teslim töreni! Yeni Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez konuşma yaptı

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca'nın 24 Mart'ta görev süresinin dolması sebebiyle 25 Mart'ta seçim süreci başlamıştı. Yargıtay Genel Kurulu'nca Yargıtay Birinci Başkanının belirlenmesi için gerçekleştirilen 37'nci tur oylamada, 348 üyeden 193'ünün oyunu alan Ömer Kerkez Yargıtay Birinci Başkanı seçildi.

CÜBBESİNİ AKARCA GİYDİRDİ

Kerkez'in Yargıtay Birinci Başkanı seçilmesi nedeniyle Yargıtay Konferans Salonunda "Mazbata Takdimi ve Cübbe Giyme Töreni" düzenlendi. Törende, Yargıtay Birinci Başkanı Ömer Kerkez'e mazbatasını Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak takdim ederken, cübbesini Yargıtay Onursal Başkanı Mehmet Akarca giydirdi.

HEP BİRLİKTE YARGIMIZ İÇİN NE YAPILMASI GEREKİYORSA BUNLARA BAKACAĞIZ

Törende konuşma yapan Yargıtay Birinci Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay Başkanlığı makamına kendisini layık gören üyelere teşekkür etti ve zorlu bir seçim sürecinin geride kaldığını ifade etti.

Seçimlerin bugün itibarıyla sona erdiğini kaydeden Kerkez, "Bugün sizlerle beraber, hep birlikte yargımız için, Yargıtayımız için ne yapılması gerekiyorsa bunlara bakacağız. Başka hiçbir şeyle uğraşmaya zamanımız da yok, enerjimiz de yok" dedi.

YARGITAY'IN ONURUNU VE İTİBARINI KORUMAK İÇİN SÖZ VERİYORUM

Yargıtay'ın onuru ve itibarını korumak için elinden geleni yapmaya söz veren Kerkez, son dönemde yargı organlarının ve Yargıtay'ın sürekli konuşulur, tartışılır hale geldiğini belirterek, "Bu olumsuz tartışmaların en azından bizden kaynaklı sorunlarını mutlaka bir an önce çözmemiz gerekiyor. Biz yargı için zaten büyük fedakarlıklarla görev yapıyoruz. Bunu hiç esirgemeden sonuna kadar devam ettirmemiz gerekiyor. Bu ülkemiz için, yargımız için çok çok önem vereceğim bir durum" diye konuştu.

KİMSEYİ AYIRMAYACAĞIM

Görevi boyunca makam odasının herkese açık olacağını, kimseyi ayırmayacağını söyleyen Kerkez, "Türk yargısı; insan haklarına saygı, temel hak ve özgürlüklere saygı, fikrini aklına, bağımsızlığın gücünü kararına, tarafsızlık ve adalet duygusunu yüreğine kazımış gerçek hakim ve savcıların sırtında yükselecektir" dedi.

Törende konuşma yapan Yargıtay Onursal Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Birinci Başkanlığı'na seçilen Ömer Kerkez'i tebrik etti.

KİMSEYE KIRGIN DEĞİLİM

Bunun bir bayrak yarışı olduğunu kaydeden Akarca, "Yüce Genel Kurulun seçim süreci içinde şahsıma göstermiş olduğu teveccüh nedeniyle şükranlarımı arz ediyorum. Oy versin vermesin herkese çok teşekkür ediyorum. Seçimin bitmiş olmasıyla birlikte her şeyin üstüne bir sünger çekilir ve yeni bir sayfa açılır ve bu yeni sayfada da hiçbir kırgınlığa yer verilmez. Ben burada hiç kimseye kırgın değilim. Yüce Genel Kurul'un teveccühü, takdiri başımızın üstünde" dedi.

RAHATSIZLIK DUYUYORDUM

Yargının sürekli tartışılır hale gelmesinden rahatsızlık duyduğunu kaydeden Akarca, "Basının, kamuoyunun önünde bu kadar sürüncemede kalmasından ciddi anlamda rahatsızlık duyuyordum. Bugün itibariyle rahatladım. Bugün itibariyle bu iş sona erdi" ifadelerini kullandı.