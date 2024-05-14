Yücel Arzen’den 19 Mayıs Marşı

Müzisyen Yücel Arzen tarafından hazırlanan 19 Mayıs Marşı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla ilk defa 19 Mayıs'ta seslendirilecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 81 ilde festivallerle kutlanacak. "Türkiye'nin Gücü Gençliği" sloganıyla dolu dolu Gençlik Haftası'nda Başkan Erdoğan, 19 Mayıs'ta gençler ve sporcularla bir araya gelecek. Erdoğan, 30 genç ve 10 sporcudan oluşan 40 kişilik grup ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul edecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 12-20 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde kutlama organizasyonlarına imza atacak Gençlik Haftası kapsamında seçilen 166 temsilci genç, Samsun, Amasya, Sivas ve Ankara'da çeşitli ziyaretler ve programlar gerçekleştirecek.