Asansörde ‘böcek’ var iftirası resmen çürüdü

Afyonkarahisar'da, 31 Mart'ta belediye başkanı seçilen CHP'li Burcu Köksal, seçimden 2 hafta sonra, 'belediyenin başkanlık makamı, özel kalem ve sekreterliğin bulunduğu odalarda "böcek" olarak tabir edilen dinleme cihazları ve gizli kameralar bulunduğunu iddia etmişti. Savcılık ve emniyet incelemesinin ardından son olarak bilişim firmasının da teknik incelemesi sonuçlandı. Zeren Güvenlik Danışmanlık Şirketi'nce yapılan teknik incelemede herhangi bir bulguya rastlanmadı. İddiaların gerçek dışı olduğunu belirleyen savcılık, kovuşturmaya yer yoktur kararı verdi.