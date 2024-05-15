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Giriş Tarihi: 15.5.2024 23:46

Bakan Koca'dan "onaylı randevu sistemi" paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık hizmeti almayı kolaylaştıran MHRS'de Onaylı Randevu Sistemi'nin işleyişine ilişkin paylaşımda bulundu.

AA
Bakan Koca’dan onaylı randevu sistemi paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından "MHRS'de Onaylı Randevu Dönemi başladı. Sağlık hizmeti almayı kolaylaştıran bu sistemin nasıl işlediğini öğrenelim. Gerekli bilgiler, 1 dakika 7 saniyelik videoda." mesajını paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı videoda, alınan randevuların saat 20.00'ye kadar onaylanması veya gelinemeyeceğinin bildirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Videoda, randevu onay işlemlerinin mhrs.gov.tr internet adresi, mobil uygulama veya Alo 182 çağrı merkezinden yapılabileceği anımsatıldı.

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Bakan Koca'dan "onaylı randevu sistemi" paylaşımı
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