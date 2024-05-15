Bayraklı Belediyesi çöktü... Sendika ’24 saat mühlet’ verdi!

31 Mart yerel seçimlerinde görevi partilisi Serdar Sandal'dan devralan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal belediyenin mali yapısının bozuk olduğunu piyasaya yüklü miktarda borç olduğunu açıkladı. İlk etapta yerel secim öncesi eski yönetim tarafından ise alınan 84 kişiyi işten çıkarma girişiminde bulunan Önal belediyede örgütlü sendikanın devreye girmesi ile geri adım attı.

Geçtiğimiz ay işçilerin maaşlarını yüzde 15 eksik yatıran Önal bu ay da işçi maaşlarının yüzde 30 eksik yapacağını, belediyede görev yapan memurlara imzalanan toplu sözleşme uyarınca her ay ödenen sosyal denge ta miktarlarının da kesintiye uğrayıp yasal sınırlara çekileceğini açıkladı. Önal'ın açıklamaları Belediye çatısı altında görev yapan işçi ve memurlarda rahatsızlık yarattı. Memurların örgütlü olduğu Tum Bel Sen kesintisi protesto amaçlı olarak bugün iş bıraktı.

ÇALIŞANLAR SLOGAN ATTI

Sabah erken saatlerde Bayraklı Belediyesi önünde toplanan çalışanlar 'hak, hukuk, adalet' sloganları attı. Bu arada sendika ile başkan Önal arasında bir görüşme de gerçekleşti.

FİLİZ: BAŞKAN KAYNAK BULMAYA ÇALIŞTIĞINI SÖYLEDİ

TÜM BEL-SEN İzmir 2 Nolu Şube'den Nihat Filiz görüşmelerin detaylarını anlatırken, "Sayın Başkanımız ile görüştük. 3 arkadaşımız da yanımızdaydı. Sayın başkanın söylediği şu; 'Ciddi bir mali kriz içindeyiz 45 gündür hizmet üretemiyoruz, sadece mali konular ile ilgili faaliyet içindeyim, kaynak bulmaya çalışıyorum. Şu an iyileştirmeler yatmadı ve bundan sonra süreçte yatmama ihtimali her zaman var. Mali durum ne zaman düzelirse ondan sonra ödemeye başlayacağım' diyor. İzmir'de tüm belediyeleri dolaşıyoruz. Bütün belediye başkanlarından benzer şeyler duyuyoruz. Bütün Belediye Başkanları sanki TİS'in yasal sınıra çekilmesi konusunda karar almışlar gibi algı oluşturdular bizde. Bugün hangi belediyeye gitsek hepsi mali krizden bahsediyor. Bu mali krizin yaratıcısı burada çalışanlar değil. Belediye başkanları görevi devralırken mali durumu biliyordu. Uzaydan buraya düşmediler. Çözüm üretmek zorundalar. Çözüm için tabii ki ortaklaşa elimizden geleni bizde yapacağız. Ancak bu mali krizi biz yaratmadık, çözüm merci onlardır. Önümüzdeki dönemde TİS görüşmelerinde bir oynama olursa tüm İzmir geneli için söylüyoruz; Biz TÜMBEL-SEN olarak tüm sendikaları harekete geçirerek gerçek anlamda meşru tepkimizi ortaya koyacağız. Sayın başkanla konuştuktan sonra öyle anlaşılıyor ki; Gelen para 80 milyon ise harcama 120 milyon. Dolayısıyla maaşların aynı anda ödememiz mümkün değil, ne geliyorsa ben işçi arkadaşlara paylaştırıyorum diyor. Önümüzdeki ay da üzerine binerek devam edecek. Buna da herkes ekonomik anlamda kendini hazırlasın" dedi.

MEMUR İŞÇİ AYRIMI YAPMADAN PAYLAŞTIRACAK

Sözlerine devam eden Filiz, "Bir realiteden bahsediyoruz. Arkadaşlarımızın kredileri ve ev kiraları yüksek bu paraları almayınca iş barışı bozulacak, belediyedeki hizmetler aksayacak. Bunları belirttik. Ben sayın başkanın söylemlerinden ortaya çıkanı sizlere belirtiyorum. Gelen parayı işçi ve memur ayrımı yapmanda herkese paylaştıracağını söyledi. Hizmet üretebilmek için çalışma yapması gerektiğini de belirtiyor" ifadelerini kullandı.

EYLEMLER SÜRECEK

Eylemlerinin sürecini vurgulayan Filiz, "Belediye çözüm bulmaz ve gerçek adımlar atmazsa sendika olarak demokratik ve meşru her türlü eylemlere hazırız. Bayraklı Belediyesi'nde bundan sonra temel hak ve özgürlüklerimize, iyileştirmelere dokunmaları halinde her gün eylem yaparız burada. Kimsenin şüphesi olmasın. Belediye başkanlarımız da duysun, bizi yukarıdan izleyenler de duysun. Tam bıçağın kemiğe dayandığı noktayız" dedi.

BEKAR: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Eylemde söz alan Tüm Yerel-Sen 2 No'lu Şube Örgütlenme Sekreteri Murat Bekar, "Kamu görevlileri hakkında şu an yaptıkları suç. Emanete alınan paraları ödemek zorunda. Haklarında işlem yaptıracağız görevi kötüye kullanmaktan! Buradan Bayraklı Belediyesi'ne duyurulur. 24 saat içinde bütün alacaklarımız yatmadığı takdirde genel merkez avukatımız dilekçeleri bakanlığa vermek için hazırlanıyor. 24 saat içinde yatırılmadığı takdirde bakanlığa vereceğiz" ifadelerini kullandı.