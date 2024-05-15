‘Büyük gurur yaşadık’

19 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçılarına 66 sayılı İstiklal Madalyası Kanunu'nun ek 4. Maddesi ve ek 6. Maddesi gereğince İstiklal Madalyası verildi. Bu 4 gaziden biri de Konya'nın Sarayönü nüfusuna kayıtlı olan Er Hızır Mirza idi.İzmir Jandarma Alayı'nda görev yapan, 1919-1922 yılları arasında Kurtuluş Savaşı'na katılarak orduya hizmet ettiği tespit edilen ve yıllar önce hayatını kaybeden Hızır Mirza'nın madalya ve beratı, Konya'da yaşayan kızı Hatice Karçaaltıncaba'ya askeri yetkililer ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege'nin katıldığı programla verildi. Hızır Mirza'nın ailesi, "Bu madalyayı almak ailemiz ve şehrimiz için büyük bir gurur. Hızır Mirza, Kurtuluş Savaşı yıllarında cepheden cepheye koşmuş bir kahraman. Onun mirasçılarına verilen bu madalya hepimizi gururlandırdı" dedi.