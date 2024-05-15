CHP’li başkan vatandaşın hesabına bloke koydurdu

Yerel seçimler öncesi esnafa mavi boncuk dağıtan CHP'li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, belediyeye emlak, ilan-tabela-reklam ve çevre temizlik vergisi borcu olan vatandaşların listesini çıkarttı. Ardından da borçlular listesinde yer alan vatandaşların şirket ve şahsi banka hesaplarına bloke koydurttu. Belediyenin uyguladığı e-haciz sonrasında borcun miktarına bakılmaksızın hesaplardaki tüm hareketler sınırlandırıldı. Hiçbir işlemin yapılmadığı banka hesapları nedeniyle ilçede binlerce kişi mağdur oldu.Yaşananlardan habersiz alışveriş yapıp kredi kartı ile hesap ödemeye giden çok sayıda vatandaş kasada karşı karşıya kaldığı manzara karşısında büyük şok yaşadı. Hesaplara e-haciz işlemi uygulandığı için vatandaş aldığı mal veya hizmet karşılığı ödeme yapamadı.Yaşananlardan sadece alışverişe gidenler değil otomatik ödeme talimatı veren vatandaşlar da nasibini aldı. Elektrik, su, telefon gibi rutin ödemeler de hesaplar bloke olduğu için sekteye uğradı. Foça Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sedat Özdemir, yaşananlardan ötürü vatandaşların büyük mağduriyet yaşadığını söyledi.