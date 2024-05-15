Haberler Gündem Haberleri Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Başkan Erdoğan'a Gazze övgüsü
Giriş Tarihi: 16.5.2024 01:50

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Başkan Erdoğan'a Gazze övgüsü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yaşanan soykırıma en güçlü tepkiyi veren liderlerden olurken, Batılı aktörlerin aksine Hamas'ı da terörist olarak nitelemeyi reddetmesi İslam coğrafyasında memnuniyetle karşılandı. Dünya Müslüman Alimler Birliği, Başkan Erdoğan'ın Hamas'ı "terörist" bir hareket şeklinde tanımlamayı reddedip "işgal altındaki topraklarını savunan bir direniş hareketi" olarak nitelemesinin takdire şayan olduğunu kaydetti.

AA
Dünya Müslüman Alimler Birliği’nden Başkan Erdoğan’a Gazze övgüsü

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden konuya dair yazılı açıklama yayımlandı. Açıklamada, Başkan Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Hamas'ı terör örgütü olarak tanımlamasına karşı çıkması ve onu topraklarını savunan bir direniş hareketi şeklinde tanımlamasından duyulan memnuniyet vurgulandı.

"TÜM DÜNYADAKİ MAZLUMLARIN GÖNLÜNÜ RAHATLATMIŞTIR"

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Erdoğan'ın konuya ilişkin konuşmasından da şöyle söz etti:

"Bu konuşma, mazlumların zaferi, zalimlere karşı savaş, Allah'ın evliyalarının zaferi ve Allah'ın düşmanlarına karşı bir savaştır. Tüm dünyadaki mazlumların gönlünü rahatlatmıştır. Türkiye'nin onların yanında yer aldığı ve alacağı, yönünü ve kıblesini değiştirmemiş olduğunu haber vermiştir."

"SULTAN ABDÜLHAMİD'İ HATIRLATTI"

Açıklamada Başkan Erdoğan'ın bu şekildeki "güçlü açıklamaları ve onurlandırıcı tutumlarının" takdire şayan olduğu ve kendisinin de Müslüman alimlerin ve İslam ümmetinin duasına mazhar olduğu kaydedildi.

Sultan II. Abdülhamid Han'ın Filistin topraklarına ilişkin tutumuna işaret edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın söz konusu açıklamalarının da kendilerine Sultan Abdülhamid'i hatırlattığı belirtildi.

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Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Başkan Erdoğan'a Gazze övgüsü
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