Dünya Müslüman Alimler Birliği’nden Başkan Erdoğan’a Gazze övgüsü

"TÜM DÜNYADAKİ MAZLUMLARIN GÖNLÜNÜ RAHATLATMIŞTIR"

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Erdoğan'ın konuya ilişkin konuşmasından da şöyle söz etti:

"Bu konuşma, mazlumların zaferi, zalimlere karşı savaş, Allah'ın evliyalarının zaferi ve Allah'ın düşmanlarına karşı bir savaştır. Tüm dünyadaki mazlumların gönlünü rahatlatmıştır. Türkiye'nin onların yanında yer aldığı ve alacağı, yönünü ve kıblesini değiştirmemiş olduğunu haber vermiştir."