Felaket yaşayan Afganistan’a dostluk eli

Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, sel felaketiyle boğuşan Afganistan için yapılan yardım hazırlıklarını SABAH'a anlattı. Büyük bir sel felaketiyle 344 kişinin hayatını kaybettiği Afganistan, geçtiğimiz gün Türkiye'den açık yardım talebinde bulunmuştu. Türk Kızılay, bu talebe sessiz kalmayarak 9. İyilik Gemisi için hazırlıklara başladı. Yılmaz, sel felaketiyle büyük bir yıkıma uğrayarak Türkiye'den açık yardım talebinde bulunan Afganistan için başlanan yardım hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Türkiye'den Afganistan'a daha önce gönderilen 8 iyilik trenlerinin 9'uncusunun doldurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Yılmaz, "Biz bir taraftan da Afganistan Kızılayı ile koordinasyon içinde ve delegasyonumuzdan aldığımız haberlerle yardım çalışmalarını sürdürüyoruz. Orada ilk etapta çadır ihtiyacının çok olduğu söylendi. Bölgeye 100 tane çadır gönderdik. O çadırın kurulması, orada sıcak yemeğin servis edilmesi ve iyilik treniyle de battaniye, yemek, kıyafet gibi temel ihtiyaçların sağlanması yönünde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sürekli irtibat halindeyiz" dedi.