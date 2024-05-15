SON DAKİKA | Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Muhsin Şentürk seçildi

Son dakika haberi... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk'ün seçilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasanın 154'üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 30 ve 32. maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Şentürk'ü seçtiği kaydedildi.
13 MAYIS'TA SANDIĞA GİDİLMİŞTİ
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in 4 Haziran 2024'te 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının belirlenmesi için 13 Mayıs'ya sandığa gidilmişti.
Seçim sonuçlarına göre; i3. Ceza Dairesi Başkanvekili Hakan Yüksel 56, 5. Ceza Daire Üyesi Veli Dalgalı 7, 5. Ceza Daire Başkanı Yaşar Şimşek 86, 2. Ceza Daire Başkanı Yusuf Kuzu 31, Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Üyesi Mustafa Erol 33, 2. Ceza Dairesi Üyesi Ali Doğan 22, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 77 oy almıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN ŞENTÜRK'Ü SEÇTİ
En çok oy alan Muhsin Şentürk, Hakan Yüksel, Yaşar Şimşek, Yusuf Kuzu ve Mustafa Erol Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en çok oy alan 5 isim arasından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk'ü seçti.