SON DAKİKA | Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Muhsin Şentürk seçildi

BAŞKAN ERDOĞAN ŞENTÜRK'Ü SEÇTİ

En çok oy alan Muhsin Şentürk, Hakan Yüksel, Yaşar Şimşek, Yusuf Kuzu ve Mustafa Erol Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en çok oy alan 5 isim arasından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk'ü seçti.