Tarıma uygun her karış toprağı değerlendireceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle Ankara ATO Congresium'da düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuştu: Dünya Çiftçiler Günü'nün tüm çiftçilere hayırlı olmasını diliyorum. Çiftçilerimize bereketli bir yıl temenni ediyorum. Çiftçi kardeşlerimize ülkemize ve milletimize kazandırdıklarından dolayı teşekkür ediyorum. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nüzü tebrik ediyorum.Şehirlerimizin tarım altyapısını daha da güçlendireceğiz. Hedefimiz tarıma uygun olan her karış toprağımızı değerlendirmek. Boşa harcanacak tek bir damla suyumuz yok. Kirletilecek tek bir karış toprağımız da yok. Planlı tarımsal üretime geçeceğiz. Tarım yapılan alanları kayıt altına alarak destekten faydalanan çiftçi sayısını artıracağız. Tüm planlarımızı gelecek 30 yılı dikkate alarak yapıyoruz. Gelecek nesillerin bizlere emaneti olan bu değerlerimize sahip çıkmalıyız. Vatandaşlarımızdan daha fazla hassasiyet bekliyorum.Ülkemizin tarımsal potansiyelini gün yüzüne çıkarmak için kırsal kalkınma alanında ciddi destek ve hibeler sağladık. Bu sayede tarım sanayi entegrasyonunu güçlendirdik. Üreticilerimizin yoğun emeği ve yürüttüğümüz etkin politikalar sayesinde tarım-orman sektörümüz 21 yılın 16'sında büyüme kaydetti. Sulanan arazi miktarını 71 milyon dekara çıkardık. Türkiye 2023'te 212 ülke ve bölgeye 2 bin 200 çeşit tarımsal ürün ihraç etti. Tarımsal Gayrisafi Yurtiçi Hasıla bakımından Avrupa'da lideriz, dünyada ilk 10 içerisindeyiz.Çiftçilerimize demokrasimize verdikleri desteklerden dolayı da minnettarız. 15 Temmuz'da milli iradeyi korumak için öne atılanların başında çiftçilerimiz vardı. Tıpkı milli mücadele olduğu gibi istiklal ve istikbal uğruna canını ortaya koyan tüm çiftçilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Türk demokrasisine vurulan prangaları birlikte parçaladık. 15 Temmuz'da birileri bankamatik kuyruklarına koşarken, benim çiftçi kardeşlerim darbecileri engellemek için mahsulleri ateşe verdi. Çiftçilerimizin cesaretini ve vatanperverliğini hiçbir zaman unutmayacağız. Türkiye Yüzyılı'nı çiftçilerle inşa edeceğiz.Türkiye'nin tarım politikası kötüleniyor. Bu çiftçilerimize hakarettir. Türkiye'de tarım bitti demek, sadece cehaletin değil, büyük bir art niyetin işaretidir. Tarımsal verilerin ülkemizin son 21 yılda nereden nereye geldiğini çok net ortaya koyduğunu söylemek mümkün.Fındık, incir, kiraz ve kayısı üretiminde dünyada açık ara birinci sıradayız. Sebze üretiminde dünyada dördüncü sıradayız. Tarımsal hasılamızı 69.2 milyar dolara yükselttik. 2022 ile 2023'ün basit bir karşılaştırması bile muhalefetin diline dolanan iddiaların içinin boş olduğunu göstermeye yeterlidir.Hayvancılıközel önem verdiğimiz bir başka alan. Hayvancılık ülke tarımının geleceğidir. Devletimizin ilgili kurumlarının eli daha da güçlenecektir. Hayvancılıkta da şikâyetleri giderecek yeni politikaları yürürlüğe koyuyoruz. Hayvan hastalıklarıyla mücadele için yeni tedbirler alacağız. Anaç hayvan üretimini artıracağız. Tarım alanındaki yatırımlarımızı çok boyutlu şekilde sürdürüyoruz. 2023 yılında ihracatı 31 milyar dolara ulaştırdık. Sertifikalı tohum üretimimiz 9 kat arttı, 117 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz.Devletlergıda konusunda daha çok korumacı davranmaya başladı. Dünya için tarım, ikamesi mümkün olmayan sektör olmaya doğru ilerliyor. Politikalarımızı buna göre şekillendiriyoruz.Destekten faydalanan çiftçi sayısını artıracağız. Biz su zengini değil, su fakiriyiz. Su israfını ortadan kaldıracağız.Jeotermal, rüzgâr, güneş gibi yenilenebilir kaynakların kullanılacağı organize tarım bölgeleri kuruyoruz. 41 ilde 60 adet organize tarım bölgesinin yatırımlarını da hızlandırdık. İlk defa genç ve kadın üreticilerimize yüzde 70 ek destek sağlayacağız.Et fiyatlarındaki suni artışları yakından izliyoruz. Fahiş fiyat artışları sadece piyasa şartlarıyla izah edilemez. Bazı temel ürünlerin fiyatlarındaki yükselişte fırsatçılık var. Bu ürünlerin arz-talep dengesini bozacak çıkar odakları piyasayı bozmakta.Necmettin Erbakan AkyüzMilletin aşına, boğazındaki lokmaya göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız. Enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadelemizi birkaç tamahkârın fiyat oyununa kurban vermeyiz.Çiftçimizin gelirini garantialtına alacak sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılmasıiçin düzenlemeleri yaptık.Yeni destekleme modelini de çokyakında açıklayacağız.Vefat haberini derin bir teessürle öğrendiğim usta tiyatrocu Ayten Gökçer'i rahmetle yâd ediyorum. Sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.Erdoğan, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı'nca Genel Merkez'de düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılanları ziyaret etti. Erdoğan, ziyarette, Filistin bayrağı açarak dabke dansı yaptığı için şampiyonluğu iptal edilen Türk wushu kung-fu sporcusu Necmettin Erbakan Akyüz ile bir araya geldi.