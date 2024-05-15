Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden 8 ilçeye 30 milyonluk yatırım

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlçelerdeki İstinat, taş ve betonarme duvar yapılarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 30 milyonluk ihale yapıldığını açıkladı.

Başkan Genç, "Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Of, Sürmene, Yomra ve Maçka'da olmak üzere sekiz ilçemizde istinat yapılarımız, taş ve betonarme duvarlarımız ile ilgili 30 milyonluk bir ihale yapıldı. 3 Mayıs itibari ile sözleşmeleri imzalandı, yer teslimi gerçekleştirildi. Teslim tarihi 22 Kasım olarak görünüyor. Hızlı bir şekilde takibini yapacağız. Araklı ilçemiz Çamlıktepe Mahallemizde sanat yapımı işlerimiz devam ediyor. Of ilçemizde Bölümlü Mahalle yolumuzda çelik tel ağ yapımı işimiz sürüyor. İnşallah 2 ay gibi bir sürede onu da tamamlayacağız" dedi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Son bir ayda ilçelerde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarına değinen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, konforlu ve güvenilir yollar için hizmetlerin devam ettiğini vurguladı. Başkan Genç, ekiplerin özveriyle görev yaptığını kaydederek, "Ortahisar, Arsin, Çaykara, Maçka, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerimizde 5 bin 313 metreküp beton yol yapım çalışmamız sürüyor" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'nin yolların standardının yükselmesi için yaptığı çalışmalar, ilçelerde vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.