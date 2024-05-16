Dosta güven, düşmana korku! En geniş katılımlı Efes nefes kesiyor

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü, 29-30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Efes, bölgedeki en büyük birleşik müşterek tatbikat olma özelliğini taşıyor. Tatbikat kapsamında, katılımcı ülke unsurlarıyla birlikte oluşturulan müşterek karargah ve birliklerin askeri imkan ve kabiliyetlerinin, verilecek görevlerin tamamını kapsayacak şekilde harbe hazırlık seviyesinin geliştirilmesi amaçlanıyor.





DOST VE MÜTTEFİK UNSURLAR

EFES-2024 Birleşik, Müşterek Bilgisayar Destekli Komuta Yeri ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı, Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla gerçekleştiriliyor. Tatbikata, Türkiye'den, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yanı sıra diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları katılım sağlıyor.



49 ÜLKEDEN KATILIM

Tatbikata Almanya, ABD, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Burkina Faso, Fas, Filipinler, Fransa, Gambiya, Gine, Gürcistan, İtalya, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kore Cumhuriyeti, Kongo, Kosova, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Mısır, Letonya, Libya, Macaristan, Mali, Meksika, Moğolistan, Moldova, Nijer, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Ruanda, Somali, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tanzanya, Uganda, Zambiya ve Zimbabve'den olmak üzere 49 ülkeden askeri personel, birlik ve unsurları yer alıyor. Tatbikata bin 828'i katılımcı ülkelerden olmak üzere yaklaşık 11 bin personel katılacak.



SAVUNMA SANAYİ SERGİSİ

Tatbikat kapsamında 48 savunma sanayi firması tarafından 28 Mayıs'ta İzmir Seferihisar'daki Doğanbey Tatbikat bölgesinde savunma sanayi sergisi açılacak.