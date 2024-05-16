Güç ve gönül birliği farkındalığı artıracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Afrika Ülkelerinin Kanserle Mücadele Farkındalığının Artırılması ve Destek Programı'nın bugün yapılacak açılış oturumunda onur konuğu olarak konuşma yapmak üzere Nijerya'ya gitti.Emine Erdogan, başkent Abuja'da Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Remi Tinubu ile bir araya geldi. Görüşmede Tinubu, Emine Erdoğan'ın davetine icabet edip, programın onur konuğu olarak Abuja'ya gelişinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Emine Erdoğan'ın katılımının programın görünürlülüğü ve etkinliğini artıracağına olan inancını paylaşan First Lady Tinubu, geçen ay Türkiye'ye yaptığı ziyaretin de çok verimli geçtiğini belirtti.Tinubu, ev sahipliğinden dolayı Emine Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Bugün başlayacak zirve, 2016'da İstanbul'da Emine Erdoğan öncülüğünde ilk oturumu düzenlenen etkinliğin, devamı niteliğini taşıyor. Emine Erdoğan, daha sonra Abuja'daki Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti. Burada Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Musa Erbaş, Nijerya Kadın Sanatçılar Birliği Başkanı Maryam Maigida ve Afrikalı çocuklar tarafından karşılanan Emine Erdoğan, Nijerya Kadın Sanatçılar Birliği Sergisi'nin açılışını yaptı. Açılış kurdelesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Afrikalı çocuklarla kesen Emine Erdoğan, kadın ressamların yaptığı 12 eseri inceledi, eserlere ilişkin bilgi aldı.Emine Erdoğan, daha sonra Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe öğrenen Nijeryalı çocuklarla bir araya geldi. Nijeryalı öğrenciler tarafından gerçekleştirilen flüt dinletisinde "Katibim" eseri de sunuldu. Ayrıca çocuklar tarafından ezberlenen İstiklal Marşı'nın 10 kıtası seslendirildi. Emine Erdoğan, çocuklarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Hem kendi ülkesinin sağlığı hem de dünya sağlığı için böylesi önemli bir konuya Afrika'da öncülük etmesinden dolayı Sayın Tinubu'ya gönülden teşekkür ediyorum. Zirvenin sonuçlarının hayırlara vesile olmasını diliyor, güç ve gönül birliği ile farkındalığın artacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.Abuja Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret eden Emine Erdoğan, Nijerya Kadın Sanatçılar Birliği Sergisi'nin açılışını yaptı. Emine Erdoğan, enstitüde Türkçe öğrenen Nijeryalı öğrencilerin ezberlediği İstiklal Marşı'nı dinledi