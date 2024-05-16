Kobakhidze’nin il ziyaretlerinden biri Türkiye’ye

Yeni göreve başlayan Gürcistan Başbakanları teamül olarak ilk yurtdışı ziyaretlerinden birini Türkiye'ye yapıyor. Bu çerçevede, 8 Şubat 2024 tarihinde Parlamento'dan güvenoyu alarak göreve başlayan Başbakan Irakli Kobakhidze, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak, bugün Türkiye'yi ziyaret ediyor.

İHTİLAFLARIN BARIŞÇI YOLDAN ÇÖZÜMÜ

Türkiye ile Gürcistan arasında dostluk ve komşuluk ilişkileri ile stratejik ortaklık bağlamında pek çok alanda yakın işbirliği bulunuyor. Türkiye, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği, istikrar ve refahının korunmasına büyük önem atfediyor. Ziyaret vesilesiyle, Türkiye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ile Abhazya ve Güney Osetya bölgelerine ilişkin ihtilafların barışçıl yoldan çözümüne yönelik verdiği destek teyit edilecek.

AHISKA TÜRKLERİNİN ANAVATANLARINA DÖNÜŞÜ

Gürcistan'la tüm üst düzey temas ve ziyaretlerde olduğu gibi, bu ziyaret sırasında da Ahıska Türklerinin anavatanlarına dönüşü konusu görüşülecek. Ayrıca, 14 Kasım 2024 tarihine denk gelen Ahıska Türklerinin yaşadıkları sürgün felaketinin 80. Yıldönümünde kamuoyu farkındalığının artırılması da ele alınacak.

TİCARET HEDEFİ 5 MİLYAR DOLAR

Türkiye, 2008 yılından bu yana Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı. 3 milyar dolarlık önceki ortak ticaret hacmi hedefine 2023 yılı sonunda ulaşılırken yeni hedef 5 milyar dolar olarak belirlendi. Bu hedefe ulaşma yönünde karşılıklı olarak atılacak adımlar, ziyaret sırasında değerlendirilecek.

Gürcistan'daki mevcut Türk yatırımları ile Türk şirketlerin bu ülkede gerçekleştirilecek büyük altyapı projelerine katılımı da ele alınacak.Bakü-Tiflis-Kars demiryolu başta olmak üzere, bölgesel işbirliği projeleri ve bağlantısallık konuları da görüşülecek. Ayrıca, küresel ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.