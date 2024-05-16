Öğretmenlere ek ders ücreti müjdesi

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldı. Eğitimcilere yönelik şiddete karşı yasal düzenlemenin de yer alacağı düzenleme önce TBMM Milli Eğitim Komisyonu'na, sonrasında ise Genel Kurul'un gündemine gelecek. 50'den fazla madde üzerinde çalışılan düzenlemede öne çıkan diğer başlıklar şöyle:Öğretmenlik mesleğinde daha önceki düzenlemede olduğu gibi öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağı oluşturulacak. Kariyer basamaklarında ilerlemede yazılı sınav kaldırılacak, bekleme süreleri yeniden belirlenecek. Sözleşmeli öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az sekiz yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve akademi tarafından uzman öğretmenlik için düzenlenecek eğitimi tamamlayanlara uzman öğretmen unvanı tanınacak. Uzman öğretmenlerden, uzman öğretmenlikte en az sekiz yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve akademi tarafından gerçekleştirilecek eğitimi tamamlayanlar başöğretmen alabilecek.Öğretmen adaylarının, kurulacak Milli Eğitim Akademisi tarafından yapılacak öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitiminde başarılı olmaları hâlinde sözleşmeli öğretmen olarak mesleğe başlamaları öngörülüyor. Akademiye aday seçimi sadece KPSS puanına göre olacak. Eğitim sonrası başarılı olanlar sözleşmeli öğretmen olarak atanacak. Sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarında istihdam edilen öğretmenler üç yıllık hizmetlerinin sonunda kadrolu öğretmenliğe atanabilecek.Mevcut düzenlemede öğretmenler gündüz 140, gece ve hafta sonu eğitimlerinde ise 150 gösterge rakamı üzerinden hesap edilen tutar kadar ek ders ücreti alıyor. Düzenlemeyle gece, gündüz ve hafta sonu ayrımı yapılmaksızın 160 gösterge rakamı üzerinden ek ders ücreti ödenecek.Eğitim çalışanlarının şiddetten korunması başlığı altında, eğitimcilere yönelik şiddetin yaptırımının sertleştirilmesine yönelik maddelere yer verilecek. Bakanlığa bağlı resmi ve özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmen ve diğer personele karşı görevleri sebebiyle işlenen kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında verilecek cezalar yarı oranında artırılacak.Öğretmenler, atandıkları eğitim kurumunda en az 3, en fazla 12 eğitim öğretim yılı görev yapacak.Öğretmenlerin yaz tatili izninin hiçbir şekilde 1 aydan az olamayacağı kurala bağlanacak.