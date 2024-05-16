Son dakika: İBB İGDAŞ, Hamidiye Su, İSPARK ve Halk Ekmek’i özelleştirecek

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi 2023 yıl sonu itibariyle 180 milyar 32 milyon TL borç batağına sapladığı kuruma, finansman sağlamak amacıyla şirketlerini satmaya hazırlanıyor.

İBB Mali Hizmetler Daire Başkanı Neslihan Vural, katıldığı bir televizyon kanalında İBB'nin içindeki acı durumu İGDAŞ başta olmak üzere İSPARK, Hamidiye Su ve Halk Ekmek'i halk arz yoluyla satışa çıkartabileceklerini kaydetti.

Vural, belediye meclisinde CHP'nin çoğunluğu elde etmesinin, İGDAŞ'ın halka arzı da dahil olmak üzere fonlama sağlama planlarında ilerlemeye imkan tanıdığını söyledi.

HEDEF YÜZDE 20'NİN ALTINA DÜŞÜRMEK

Daha yüksek doğal gaz tarifesinin onaylanması durumunda İGDAŞ'ın 10 milyar dolara kadar değerleme yakalayabileceğini söyleyen Vural, İGDAŞ'taki İBB hissesini yüzde 90'ı aşkın seviyeden yüzde 20'nin altında bir seviyeye indirmeyi hedefleyeceklerini kaydetti. İGDAŞ, 2022'de 35,8 milyar lira (1,1 milyar dolar) gelir elde etti.

'ÖZELLEŞTİRMEDEN YANAYIM'

Vural "Bir finans insanı olarak özelleştirmeden yanayım. Belediyenin nihayetinde sadece belediye işlerine geri dönmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. İBB Meclisi'nin halka arz izninin hala geçerli olduğunu belirten Vural, yatırım bankalarını yetkilendirme aşamasından önce yapılması gereken bazı çalışmalar olduğunu ve bunlar arasında şirket ana sözleşmesinin yeniden düzenlenmesinin de olduğunu ifade etti.

'İSPARK, HAMİDİYE VE HALK EKMEK DE SATIŞ İÇİN POTANSİYEL'

Vural otopark şirketi İspark'ın, su şirketi Hamidiye'nin ve ucuz ekmek üreticisi Halk Ekmek'in de satış için potansiyel varlıklar arasında olduğunu belirtti. Vural İGDAŞ'ın ardından sıranın İspark'a gelebileceğini, ancak bunun henüz masada olmadığını söyledi.

İBB'NİN BORCU 180 MİLYAR 32 MİLYON TL

İBB yönetiminin 2019 yılında 36 yıl vadeli 26 milyar 700 milyon 454 bin 224 TL borçla teslim alan Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP'li yönetim sadece 5 yılda İBB'yi borç batağına sapladı. CHP'li yönetimin israfları ve ihalelerdeki usulsüzlükler nedeniyle İBB'nin borcu 2023 yılsonu itibariyle 180 milyar 32 milyon TL'ye yükseldi.

Hukuk Komisyonu Üyesi Muhammet Kaynar tarafından açıklanan 2023 Yılı Meclis Denetim Raporunda yer verilen bilgilere göre "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 31.12.2023 tarihli belediyenin toplam borcunun bir önceki yıla göre 68 milyar 761 milyon 758 bin 380,28 TL artarak 150 milyar 837 milyon 180 bin 391 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür. Böylece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 31.12.2018 tarihi itibariyle 26 milyar 700 milyon 454 bin 224 TL olan borcu 31.12.2019 tarihinde 30 milyar 858 milyona, 31.12. 2020 tarihinde 43 milyar 402 milyona, 31.12.2021 tarihinde 57 milyar 602 milyona, 31.12. 2022 tarihi itibariyle 82 milyar 75 milyona, 31.12.2023 tarihi itibariyle de 150 milyar 837 milyon TL'ye yükselmiştir. Yani borç miktarı maalesef aritmetik olarak artıyor. Her yıl mevcut yarısı kadar ilave borç geliyor. Bu miktara İSKİ'nin 16 milyar 799 milyon 443 üç bin TL, İETT'nin de 12 milyar 394 milyon 885 bin TL olan borcu eklendiğinde İBB, İSKİ ve İETT'nin toplam borcu 180 milyar 32 milyon TL'ye çıkmaktadır. İSKİ ve İETT'nin toplam borcu 180 milyar 32 milyon TL'ye çıkmaktadır. Bunun içerisinde 31 adet şirketin borcu hariçtir. Bunların durumu daha vahim. İçlerinde bir tane kar eden şirket yok. Hepsi zararda ve hepsi de öz sermayelerini bile tüketmiş durumdalar" ifadelerine yer verilmişti.