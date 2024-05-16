Suikast timine engel olmayan astsubaylara müebbet talebi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Marmaris'e giden suikast timini taşıyan helikopterler ile darbe girişimine karışan hava araçlarının pisti kullanmasına izin veren İzmir'de görevli astsubaylar Faruk Ateş (43) ve Hüseyin Sevim (34) hakkında 7 yıl sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanıkların Eskişehir'de bulunan Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi (BHHM) tarafından pistlere iniş kalkış yapacak tüm hava araçlarına ilişkin emir alınması gerektiğini bilmelerine rağmen sanıkların bu emre riayet etmeyerek birçok hava aracının Çiğli ve Kaklıç'a iniş kalkış eylemlerine müdahale etmedikleri vurgulandı. İki sanığın verilen talimatlara rağmen pistleri uçuşlara kapatmadıkları, darbe teşebbüsüne karışan hava araçlarına yakıt ikmali sağladıkları belirtildi. Sanıkların rahat ve ihmalkâr tavırlar sergileyerek darbe teşebbüsüne iştirak ettikleri belirtilen iddianamede, Ateş ve Sevim hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. İddianame İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.