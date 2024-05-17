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Giriş Tarihi: 17.5.2024 13:41

Başkan Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DHA
Başkan Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye ile Kazakistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, önümüzdeki süreçte iki ülke ilişkilerine yeni boyutlar kazandırmayı hedeflediklerini belirtirken Kazakistan'daki sel felaketi sonrası yaraların sarılmaya başlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Türkiye'nin her zaman yardıma hazır olduğunu Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e ileten Erdoğan görüşmede Tokayev'in doğum gününü de tebrik etti.

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Başkan Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
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