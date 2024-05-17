Borç batağındaki İBB iştiraklerini satacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sadece 2023 sonu itibariyle 180 milyar lirayı geçen borcu nedeniyle zor günler yaşıyor. Batağına saplanan İBB, finansman için şirketlerini satmaya hazırlanıyor. İBB Mali Hizmetler Daire Başkanı Neslihan Vural, katıldığı televizyon programında, İGDAŞ başta olmak üzere, İSPARK, Hamidiye Su ve Halk Ekmek'i halk arz yoluyla satışa çıkartabileceklerini kaydetti. Vural, belediye meclisinde CHP'nin çoğunluğu elde etmesinin, İGDAŞ'ın halka arzı da dahil fonlama sağlama planlarında ilerlemeye imkân tanıdığını söyledi. Daha yüksek doğalgaz tarifesinin onaylanması durumunda İGDAŞ'ın değerinin 10 milyar doları yakalayabileceğini söyleyen Vural, şirketteki İBB hissesini yüzde 90'dan yüzde 20'nin altında bir seviyeye indirmeyi hedefleyeceklerini kaydetti.İGDAŞ, 2022'de 35.8 milyar lira (1.1 milyar dolar) gelir elde etti. Vural, "Bir finans insanı olarak özelleştirmeden yanayım. Belediyenin nihayetinde sadece belediye işlerine geri dönmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. İBB Meclisi'nin halka arz izninin hala geçerli olduğunu belirten Vural, yatırım bankalarını yetkilendirme aşamasından önce yapılması gereken bazı çalışmalar bulunduğunu ve bunlar arasında şirket ana sözleşmesinin yeniden düzenlenmesinin olduğunu ifade etti. Vural İGDAŞ'ın ardından sıranın İSPARK'a gelebileceğini, ancak henüz masada olmadığını söyledi. Bu arada İETT'nin 1 milyar liralık iç borçlanma talebi dün İBB Meclisi'nde kabul edildi. Toplantıda soru önergesi için söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Vural'ın açıklamalarına dikkat çekerek, "Bu kamuoyu açısından çok önemli bir bilgi. Bu bilginin teyidini, böyle bir planlama varsa meclisimizin başkanlık makamı tarafından bilgilendirilmesini ve bu minvalde soru önergemin başkanlık makamına havalesini arz ederim" dedi. Soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.