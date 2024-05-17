Köse: İstihbarat ve güvenliği akademik perspektifle ele alacağız

Milli İstihbarat Akademisi tarafından düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan MİA Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, kuruluş çalışmaları ve Akademi'nin vizyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin istihbarat alanında köklü bir geçmişe ve güçlü bir birikime sahip olduğunu vurgulayan Köse artık bu birikimin akademik anlamda tartışılması ve kavramsallaştırılmasının önemli olduğunu vurguladı: "İstihbarat çalışmaları bilimsel bir araştırma alanı olarak dünyada çalışılıyor. Üniversiteler, düşünce kuruluşları istihbarat çalışmaları alanında ürettikleri yayınlarda yeni kavramlar, teoriler ve yöntemler ortaya koyabiliyor. Artık Türkiye'nin de bilimsel anlamda kendi kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin ortaya konulması, istihbarat çalışmalarına ilişkin yaklaşımının doktrine edilmesi önem taşıyor. Bu alanda akademik çalışmalarla bilimsel bilgi üretmek, Türkiye'nin istihbarat birikiminin kıymetlendirilmesinde ve gelecek vizyonunun oluşmasında önemli rol oynayacaktır."

KÖSE: BİLİMSEL ANLAMDA İSTİHBARAT TOPLULUĞU OLUŞTURACAĞIZ

Prof. Dr. Talha Köse MİA'nın istihbarat çalışmaları alanında iddialı olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de bilimsel anlamda bir istihbarat topluluğu oluşturmayı hedeflediklerini belirtti: "Türkiye'de istihbarat konusunda çalışan ve bilgi üreten akademisyen, uzman ve ilgili kişilerden oluşan bir istihbarat topluluğu oluşturmayı hedefliyoruz. Bu topluluk aslında istihbarat konusuna kafa yoran, istihbaratı farklı bilimsel disiplinlerden ele alan kişilerin etkileşebildiği bir ortamın yaratılmasıyla mümkün olacak. MİA olarak düzenleyeceğimiz çalıştaylar, sempozyumlar gibi bilimsel etkinliklerin yanı sıra yürüteceğimiz araştırma projeleri ile bu alanda çalışan kişiler arasında bir ağ oluşturacağız. İstihbarat topluluğunun Türkiye'de yeni bir sinerji yaratacağını ve bu alanda yeni çalışmalar ve yeni fikirlere kapı açacağını düşünüyorum."

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ BAŞVURULARI YAKINDA BAŞLAYACAK

Milli İstihbarat Akademisi bünyesinde iki enstitü kurduklarını söyleyen Prof. Dr. Talha Köse, bu enstitülerde önümüzdeki dönem açacakları lisansüstü programlara öğrenci başvurularını yakın zamanda başlatacakları müjdesini verdi: "İlk aşamada İstihbarat ve Güvenlik Enstitüsü bünyesinde dört yüksek lisans programı açmayı planlıyoruz. İstihbarat Çalışmaları ve Güvenlik Çalışmaları'nın yanı sıra Bölge Araştırmaları Ana Bilim Dalı altında Afrika Çalışmaları ile Rusya ve Afrika Çalışmaları programlarını açacağız. Çünkü bölge araştırmaları MİA'nın vizyonunda önemli bir yer tutuyor. İlerleyen dönemlerde bu bölümlere yenilerini ekleyeceğiz. Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılacak iki program olan Bilgisayar Mühendisliği ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği programlarında öğrenciler siber güvenlik, veri bilimi, yapay zekâ, kriptoloji, uydu ve uzay sistemleri gibi alanlarda eğitim görecekler. Bu alanları tespit ederken Türkiye'nin stratejik önceliklerini göz önünde bulundurduk. MİA'dan mezun olan öğrencilerin, Türkiye'nin stratejik vizyonuna da katkı sunmasını planlıyoruz."

MİA lisansüstü programlarına başvuru koşulları ve kontenjanlar detaylı biçimde Mayıs ayının son haftasında resmi web sitesi mia.edu.tr üzerinden duyurulacak. Başvuruların Haziran ayının ilk yarısında alınması hedefleniyor.

DİL OKULU VE ANALİZ OKULU KURULACAK

MİA bünyesinde Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kritik dillerde eğitim vermek üzere bir Dil Okulu kurulması planlanıyor. Dil Okulu Çince, Rusça, Arapça, Farsça, İbranice, Ermenice, Yunanca ve ihtiyaç duyulan diğer dilleri de kapsayacak. Dil Okulu yabancı dil eğitiminde öğrenci odaklı yeni metodolojiler kullanacak. MİA bünyesinde kurulan Analiz Okulu ise eleştirel düşünce ve analitik yazım konusunda Türkiye'deki kurumların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

ÖĞRENCİLER İÇİN ARAŞTIRMA VE PROJE İMKANLARI

MİA'nın faaliyetlerinin odak noktasının Türkiye'nin stratejik öncelikleri doğrultusunda bilimsel araştırma faaliyetleri yürütmek olduğunu ifade eden Köse, yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin de bu araştırma projelerinde görev alacaklarını vurguladı: "Öğrenciler sadece ders almak ya da tez yazmakla sınırlı kalmayacaklar, MİA bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma projelerinde de çeşitli aşamalarda görev alabilecekler. Öğrenciler hem öğrenecekler, hem deneyim kazanacaklar hem de bilimsel üretime katkı sunacaklar. MİA olarak aynı zamanda diğer üniversiteler ile ve oradaki akademisyenlerle de bilimsel faaliyetleri yoğun biçimde yürüteceğiz."

MİA'NIN YENİ RAPORU: DEAŞ/HORASAN YAPILANMASI

Milli İstihbarat Akademisi'nin yeni raporu "Terörizmle Mücadele ve Türkiye: DEAŞ/Horasan Yapılanması" yayınlandı. Rapor, açık kaynak verilerine dayanarak DEAȘ/Horasan yapılanmasının Orta Asya üzerinden yeni bir radikalleşme ve terör dalgası yaratma stratejisinin dinamiklerini ele alıyor. Örgütün bölgede yapılanırken tarihî ve siyasi konjonktürden nasıl faydalandığı, eleman temin etme yöntemleri, eylem taktik ve stratejisi, propagandasında kullandığı söylem ve anlatı irdeleniyor. Aynı zamanda eleştirel bir yaklaşımla uzun süreli istikrarsızlaștırıcı müdahalelerin ne tür siyasi, kültürel ve toplumsal kırılganlıklara yol açtığı, bunun da radikal ideolojilerin yerleşmesi ve kökleşmesinde rol oynadığı ve șiddet döngülerini sürekli hâle getirerek toplulukları sömürü ve manipülasyona karșı daha savunmasız hâle getirdiği vurgulanıyor.

Suriye ve Irak'ta etkinliğini yitiren örgütün, Orta Asya ve Afrika bölgelerinde yeniden canlanma ve yayılma arayıșları göz önünde bulundurularak Orta Asya özelinde bölgesel istikrar ve güvenliğin tesisi için iș birliğini güçlendirici bazı önerilerde bulunuyor. Kapsamlı bir araştırma ve akademik sorgulamaya dayanan bu çalışma aynı zamanda fenomenin çok yönlü boyutlarını çözmeye çalıșıyor ve DEAȘ terör örgütü ile kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye'nin Horasan yapılanması özelinde alabileceği tedbirleri tartıșıyor.

Raporun aynı zamanda Milli İstihbarat Akademisinin, örgüte ilișkin çeșitli dinamikleri ele alan saha araștırmaları ve veri analizlerinin yanı sıra DEAȘ'ın Afrika'daki hareketliliğine odaklanacağı, bir dizi çalıșmanın giriși mahiyetinde olduğunu vurgulanıyor.