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Giriş Tarihi: 17.5.2024 10:35

MSB açıkladı! 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesi ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB açıkladı! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

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MSB açıkladı! 7 terörist etkisiz hale getirildi
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