28 Şubat hükümlüleri tahliye edildi

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 28 Şubat davası hükümlüleri Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Çevik Bir, Haci Sülük, Aliefter Aslan, Avni Yılmaz, Sevda Yüksel, Gülbey Sarıoğlu, Süleyman Tuna, Abdulhekim Yılmaz, Çetin Doğan ve Aydan Erol'un kalan cezaları sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde kalan 28 Şubat hükümlüleri emekli Orgeneral Fevzi Türkeri, emekli Korgeneral Yıldırım Türker, emekli Tümgeneral Cevat Temel Özkaynak ve emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, yapılan işlemlerin ardından tahliye edildi.Cezaevi içerisinden minibüsle dışarıya getirilen Türkeri, Türker, Özkaynak ve Özkasnak'ın yakınları gözyaşı döktü. Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, "Eşimi, çocuklarımı ve özellikle torunumu gördüğüm için çok mutlu oldum. Sağlığım idare ediyor. Özgürlüğüm için uğraşan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Emekli Korgeneral Yıldırım Türker ise, "Çok mutluyuz ama çok üzgünüz de. Burada sağlığımızı muhafaza edebilmemiz için gayret gösterdik; çünkü çok büyük sorunlarımız var. 83 yaşındayım ben" diye konuştu. Eski general Çetin Doğan da İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye oldu. Çetin Doğan, eşi Nilgün Doğan ile birlikte Bodrum'daki evine gitti. Doğan kendisini karşılayan komşularına teşekkür etti.