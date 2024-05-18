Avukattan skandal başörtü itirazı

Ankara'da bir uyuşturucu sanığının avukatı, mahkeme heyeti başkanı ve üye hakimin başörtülü olmasının laikliğe aykırı olduğu bahanesiyle reddi hakim talebinde bulundu. Edinilen bilgiye göre, 'uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan tutuklu yargılanan S.B., Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Mayıs'ta yapılan duruşmada hakim karşısına çıktı. Ancak müvekkilinin adil yargılanmadığını öne süren avukat Alperen D. skandal bir talepte bulundu. Laikliği gerekçe gösteren Alperen D. başörtülü olan mahkeme başkanı ve üye hakimi reddettiğini belirtti. Bu talep sonunçlanıncaya kadar dosya üzerinde işlem yapılmamasına karar veren mahkeme heyeti de ifadeleri nedeniyle avukat hakkında Ankara 1 No'lu Baro'ya şikayette bulundu.