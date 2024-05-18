CHP’li belediye tasarrufu halkın sofrasından başlattı

Kamuda uygulanacak tasarruf tedbirlerini yanlış anlayan CHP'li Beykoz Belediyesi, daha önce 24 saat esaslı hizmet veren belediyenin sosyal tesisleri olan Beykoz Millet Sofrası ve Gümüşsuyu Restoran'ın hizmet saatlerini kısıtladı. AK Parti'li Murat Aydın döneminde hayata geçirilen bu tesisler, 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriyordu.Yeni düzenlemeye göre, çalışma saatleri Beykoz Millet Sofrası'nda 09.00-18.00, Gümüşsuyu Restoran'da ise 08.00- 23.00 olarak belirlendi. oldu. Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tasarrufu kendilerinden değil de halkın sofrasından başlatması büyük tepki topladı.