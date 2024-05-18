Dışişleri’nden soykırımcı İsrail’in bakanı Katz’a fotoğraflarla tarihi ders!

35 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 386 Filistinli öldürüldü, 79 bin 366 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.