Dışişleri’nden soykırımcı İsrail’in bakanı Katz’a fotoğraflarla tarihi ders!

Filistinlilere yönelik bir soykırım gerçekleştiren ve on binlerce insanın ölümüne neden olan İsrail kana doymuyor. Öte yandan Türkiye'nin işgal güçlerinin katliamlarına sessiz kalmayarak bu soykırımı uluslararası kamuoyunun gündemine sık sık getirmesi İsrail cephesinin epey canını sıkıyor. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, her fırsatta Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hadsiz ifadelerle hedef alıyor.
DIŞİŞLERİ'NDEN TARİHİ DERS!
Son olarak Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile soykırımcı İsrail'e tarihi ayar verdi.
35 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ
Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 386 Filistinli öldürüldü, 79 bin 366 Filistinli yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.