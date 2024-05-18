Haberler Gündem Haberleri Dışişleri'nden soykırımcı İsrail'in bakanı Katz'a fotoğraflarla tarihi ders!
Giriş Tarihi: 18.5.2024 23:29 Son Güncelleme: 18.5.2024 23:40

Dışişleri'nden soykırımcı İsrail'in bakanı Katz'a fotoğraflarla tarihi ders!

Her fırsatta Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan soykırımcı İsrail'in Dışişleri Bakanı İsrael Katz'a ders niteliğinde yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Soykırımla suçlanan İsrail Hükümetinin sözcüsü Dışişleri Bakanı Katz’a yanıtımız" ifadelerini kullandı ve Gazze'deki insanlık dışı sivil soykırımının görüntülerini paylaştı.

Dışişleri’nden soykırımcı İsrail’in bakanı Katz’a fotoğraflarla tarihi ders!

Filistinlilere yönelik bir soykırım gerçekleştiren ve on binlerce insanın ölümüne neden olan İsrail kana doymuyor. Öte yandan Türkiye'nin işgal güçlerinin katliamlarına sessiz kalmayarak bu soykırımı uluslararası kamuoyunun gündemine sık sık getirmesi İsrail cephesinin epey canını sıkıyor. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, her fırsatta Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hadsiz ifadelerle hedef alıyor.

DIŞİŞLERİ'NDEN TARİHİ DERS!

Son olarak Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile soykırımcı İsrail'e tarihi ayar verdi.

"SOYKIRIM BAKANINA YANITIMIZ"

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Soykırımla suçlanan İsrail Hükümetinin sözcüsü Dışişleri Bakanı Katz'a yanıtımız:" ifadelerini kullanarak Gazze'deki insanlık dışı sivil soykırımının görüntülerini paylaştı.

35 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 386 Filistinli öldürüldü, 79 bin 366 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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Dışişleri'nden soykırımcı İsrail'in bakanı Katz'a fotoğraflarla tarihi ders!
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