Erdoğan’dan Tokayev’e doğum günü tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kazakistan'daki sel felaketi sonrası yaraların sarılmaya başlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin her zaman yardıma hazır olduğunu söyledi. Erdoğan, Tokayev'in doğum gününü de tebrik etti. Bu arada Erdoğan hayatını kaybeden ünlü sunucu Erkan Yolaç için yayımladığı taziye mesajında da "TRT ekranlarında yaptığı programlarla milletimizin hafızasında yer edinen, televizyon dünyasının usta isminin vefatından büyük üzüntü duydum" dedi.