Genç hemşirenin sır ölümü: Refakatçi kaldığı hastaneden cesedi çıktı

İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir hastanede tedavi gören dedesinin yanında refakatçi olarak kalan hemşire Selen Bilgin (24) hastanedeki bir odada ölü olarak bulundu. Selen'in, erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Doktor F.A. tarafından koluna enjekte edilen ilaç sonrasında hayatını kaybettiği iddia edildi.Geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda; başka bir hastanede hemşire olarak çalışan Selen Bilgin, Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanenin yoğun bakımında kalan dedesinin yanına refakatçi olarak gitti. İddiaya göre hastanenin yoğun bakım doktoru F.A. ile hemşire Selen Bilgin araında ilişki vardı. Genç hemşire, pazartesi sabaha karşı hastanedeki bir odada ölü olarak bulundu.Selen'e erkek arkadaşı Doktor F.A. tarafından ilaç enjekte edildiği iddia edildi. Şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlatıldı. Selen'e enjekte edildiği iddia edilen ilaç odada bulunamadı. İlacın ampulü ise Doktor F.A.'nın cebinden çıktı. Şüpheli olarak ifadesi alınan F.A., Selen'le aralarında ilişki olduğunu, olay gecesi başı ağrıdığı için ağrı kesici ilacı damar yolu açarak verdiğini söyledi. Sabah Selen'i yüzü morarmış halde bulduğunu söyleyen F.A., ameliyat öncesi kullanılan ilacı ise Selen'in enjekte ettiğini öne sürdü. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen F.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.