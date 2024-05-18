’İsraf’ edebiyatı yapan İmamoğlu’nun seyahati tepki çekti: Lüks konaklamanın maliyeti dudak uçuklattı

Her fırsatta 'israf' edebiyatı yapan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İtalya'nın başkenti Roma'ya bir dizi programı için seyahat gerçekleştirdi. İmamoğlu'nun seyahatinin konaklama masrafı ise dudak uçuklattı.

Geceliği 45 bin lira ile 98 bin lira arasında olan hotelde, 3-4 gün sürdüğü iddia edilen konaklamaların bilançosunun alt sınırdan hesaplandığında 9 milyon 855 bin liraya, üst sınırdan hesaplandığında ise yaklaşık 22 milyon liraya mal olduğu tahmin edildi.