‘İstihbarat topluluğu oluşturacağız’

Ankara'da medya temsilcileri ile bir araya gelen Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, akademinin kuruluş çalışmaları ve vizyonuna dair açıklamalarda bulundu. "Türkiye'de istihbarat konusunda çalışan ve bilgi üreten akademisyen, uzman ve ilgili kişilerden oluşan bir istihbarat topluluğu oluşturmayı hedefliyoruz" diyen Köse, oluşturmayı arzuladıkları istihbarat topluluğunun misyonunu şöyle anlattı:"Bu topluluk istihbarat konusuna kafa yoran, istihbaratı farklı bilimsel disiplinlerden ele alan kişilerin etkileşebildiği bir ortamın yaratılmasıyla mümkün olacak. MİA olarak düzenleyeceğimiz çalıştaylar, sempozyumlar gibi bilimsel etkinliklerin yanı sıra yürüteceğimiz araştırma projeleri ile bu alanda çalışan kişiler arasında bir ağ oluşturacağız. Akademi bünyesinde iki enstitü kurduk, ilerleyen süreçte ikisini de açacağız. Lisansüstü programlara öğrenci başvurularını yakın zamanda başlatacağız. Akademide siber güvenlik, veri bilimi, yapay zeka, kriptoloji, uydu ve uzay sistemleri gibi alanlarda da eğitimler verilecek. Lisansüstü programlarına başvuru koşulları ve kontenjanlar bu ayın son haftasında kamuoyuyla paylaşılacak."