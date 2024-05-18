Mersin’de üniversitelilerden ’Gençlik Sergisi’

KYK Erdemli Yurt Müdür Yardımcısı Muhammet Demirşen, serginin açılışında yaptığı konuşmada, yurtta barınan öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek amacı ile yurt binasında açılan el sanatları kursuna katılarak meslek sahibi olduklarını söyledi. Okuldan mezun olduklarında alacakları diplomanın yanında kollarına takacakları altın bilezik kıymetinde meslek öğrendiklerine dikkat çeken Demirşen, öğrencilerin sınavlar öncesinde moral ve motivasyonlarına katkı sağlamak amacıyla yeni dönemde de benzer kursların açılacağını kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının açtığı beceri kurslarında 'ahşap ve geri dönüşüm kursları' öğretmenliği yapan Meliha Karaoğlan, bakanlığın açtığı kurslarla onların sosyal yönlerini geliştirmek, farklılık oluşturmak ve kazanımlar edinmeleri ve taş üstüne taş koymaları için çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilerin bir yıl önce açılan meslek edinme kurslarında ortaya çıkarttıkları el emeği göz nurlarını gençlik haftası etkinlikleri kapsamında sergiye çıkarttıklarını ifade eden Karaoğlan, ''Öğrencilerimiz Mersin Üniversitesi Erdemli Bilişim Sistemleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğrencileri ve KYK yurdunda kalıyorlar. Derslerinden arta kalan zamanlarda hem zihinlerini dinlendirmek hem de kendilerini bir noktaya odaklamaları amacıyla el sanatları kurslarımıza katıldılar. Öncelikli olarak akrilik boya ile ahşap boyamayı öğrettik. Deniz kenarından topladıkları çakıl taşları, ağaçların kozalakları ve geri dönüşebilecek ne var ise, boyayıp üzerinde çalışma yaparak birer sanat eserine dönüştürdüler. Kursa katılan 70 öğrencimiz yaklaşık 500 ürün ortaya çıkarttı ve her bir öğrencimizin farklı bir yeteneği ortaya çıktı. Öğrencilerimiz kendilerine has ürün ortaya koyarak üretken birey haline geldiler. Öğrencilerimize bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür ediyoruz'' dedi.

KYK yurdunda kalan öğrencilerden Hanife Biber, yurtta açılan geri dönüşüm kursuna katıldığını belirterek, ''Sahilden yani deniz kenarından topladığımız çakıl taşları ile geri dönüşümden eserler ortaya çıkarttık'' diye belirtti.

Öğrencilerden İbrahim Uluer de kaligrafi ile ilk kez yurtta tanıştığını ve kursa katılmaya karar verdiğini dile getirdi. Katıldığı kaligrafi kursunda kendini geliştirerek güzel hat sanatı eserleri ortaya çıkartmaya başladığını vurgulayan Uluer, ''katıldığım kurs benim sosyalleşmemi ve bir noktaya odaklanmamı sağladı'' şeklinde konuştu. Sergi iki gün açık kalacak.