Tasarruf yok, satış var! Karaburun Belediyesi yine arsa satıyor

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den ikinci kez Karaburun Belediye Başkanı seçilen İlkay Girgin Erdoğan göreve hızlı başladı. Erdoğan belediyeyi içine düştüğü mali krizden kurtarmak için tasarruf tedbirleri uygulamak yerine çareyi mülkiyeti belediyeye ait gayrimenkulleri satmakta buldu.

756 METREKARE BÜYÜKLÜĞÜNDE

Geçtiğimiz dönemde mülkiyeti Karaburun Belediyesi'ne ait taşınmazları satan Erdoğan, ikinci döneminde de eski alışkanlıklarından vazgeçmedi. İlkay Girgin Erdoğan İlçe merkezinde, İskele Mahallesi sınırlarındaki arsayı satışa çıkardı. Karaburun Belediyesin ce çıkılan satış ihalesinde 756 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz için 26 milyon 494 bin 650 TL bedel belirlendi.

DENİZE 100 METRE UZAKLIKTA

Denize 100 metre uzaklıktaki parselin ihalesi 29 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşecek. İmar planlarında tercihli kullanım alanında kalan parselin 0,40 yapılaşma hakkı bulunuyor. Parsele komşu arsalarda villalar yer alıyor.