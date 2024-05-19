19 Mayıs gururu

Bugün 19 Mayıs 1919'da "Ya istiklal ya ölüm!" düşüncesiyle yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak kabul edilen, Atatürk'ün milli mücadele için Samsun'a çıkışının yıldönümü. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan bu özel günde Türkiye'nin dört bir yanında coşku ve gurur bir arada yaşanacak. 19 Mayıs coşkusu bu yıl ilk kez kent meydanlarında eşzamanlı "Gençlik ve Spor Festivalleri"yle daha da artacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın organizasyonunda "Türkiye'nin Gücü; Gençliği" mottosuyla 81 ilde düzenlenecek festivallerde her yaştan vatandaşın gençlik ve spor faaliyetleriyle buluşması sağlanacak. 19 Mayıs coşkusu birçok kurum, STK ve grubun düzenlediği özel etkinliklerle dün başladı. İşte yurt genelinden notlar:Amasya Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda pilotlar 19 Mayıs'ı gençlerle kutladı. Savaş uçakları ve helikopterin önünde pilotlarla birlikte Türk bayrağı ile Atatürk posteri açan gençler, bayram sevinci yaşadı. Savaş uçakları ve helikopterlerin kullanıldığı nefes kesen tatbikatlara katılan genç misafirlerine seslenen cesur pilotlar, "Bugün F-16'ları biz uçuruyoruz. Yarın Kaan'ları, Kızılelma'ları siz uçuracaksınız" dedi.Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde "Milli Mücadele'nin İlk Adımı 19 Mayıs 1919" konulu konferans düzenlendi. Konfreransta '19 Mayıs' belgeselinin gösterimi yapıldı, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Atatürk'ün Samsun'a çıkışı temsili olarak canlandırıldı. Atatürk İlkokulu'nda okuyan 3. sınıf öğrencisi Umut Muhammed Polat'ın (9), Atatürk'ü sembolik olarak canlandırdığı etkinlikte, Bandırma Vapuru Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde tur attıktan sonra Hasankeyf Limanı'na demirledi.Erzurum'da 50 dağcı Palandöken Kaymakamlığı, Yeşilay ve Alpin Doğa Sporları Kulübü'nce düzenlenen etkinlik kapsamında Palandöken'de sultan sekisine zirve tırmanışı yapıldı.