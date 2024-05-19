Akıncı İHA Tebriz semalarında Reisi’nin izini sürüyor: En çok takip edilen hava aracı konumunda

DÜNYANIN EN ÇOK TAKİP EDİLEN HAVA ARACI

Helikopterin bulunması amacıyla Akıncı İHA, İran semalarında aktif uçuş yapıyor. Akıncı İHA'nın uçuşu başından itibaren dünya genelinde büyük ilgi topladı. FlightRadar24 uygulamasına göre 200 bini aşkın kişi Akıncı İHA'nın İran semalarındaki dairesel hareketlerini takip ediyor.

Rakamlara göre, Akıncı İHA şu anda dünyada en çok takip edilen hava aracı konumunda.