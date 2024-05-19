Bağımsızlık ateşi yandı işgal planları bozuldu

Mustafa Kemal Atatürk, 105 yıl önce bugün, bağımsızlık ateşini yakarak emperyalist devletlerin Anadolu'yu işgal planını bozdu. Bu tarihi adımın atıldığı 19 Mayıs günü, her yıl büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanıyor. 20 Haziran 1938'de çıkarılan kanunla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. Bu kutlu günde Türk milleti bağımsızlığından taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etti.Tarihçi Prof. Dr. Salim Gökçen, "Anadolu'nun istiklal mücadelesinin başlamış olduğu 19 Mayıs 1919 günü, insanlık tarihinin gidişatını da değiştirdi. Atatürk bütün hayatı boyunca daima yanında gördüğü ve çok sevdiği gençlere güvenmiştir. Milli iradeyi harekete geçirme noktasında daha İstanbul'da iken karar alan Mustafa Kemal ve arkadaşları 'Ya istiklal, ya ölüm' parolasıyla mücadeleye başladı. Türk milletinin bölgesel direniş refleksi ile oluşturmuş olduğu 'Kuvayı Milliye' ve 'Müdafaa-i Hukuk' cemiyetlerinin, milli mücadele liderlerinin kişisel gayret ve teşvikleri ile düzenli ve uyumlu hareket etmeleri sağlandı.Mustafa Kemal'in, işgal İstanbul'unda geçirdiği altı ayın sonunda Samsun'a çıkmasıyla birlikte milli mücadele başlamış oluyordu. Samsun yolcuları 48 kişiydi. Karargâh heyeti Mustafa Kemal Paşa'yla birlikte 23 kişiydi. 25 kişi de er ve erbaşlardan meydana gelmekteydi. Bandırma Vapuru, Samsun'a vardığı sırada Yunan İzmir'e yeni çıkmış, İstanbul ise fiilen işgal altında bulunmaktaydı. İşgalcilerin tüm planları bozuldu" dedi.