Gözaltına alınan 7 polis tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olan gizli tanık Serdar Sertçelik ile polis şefi Şevket Demircan'ın ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından başlayan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve aynı şubede görevli Ufuk Gültekin'in de aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.